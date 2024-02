SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pai e filho que morreram após um atirar contra o outro em Mato Grosso usaram armas ilegais no crime.

Eles morreram na quarta (7) após uma discussão na zona rural de Querência, em Mato Grosso. As duas armas estavam ilegais, diz a Polícia Civil.

Foram apreendidas cinco armas no local do crime. Duas estavam no nome de Remoar Pozena, mas os registros estavam vencidos.

O filho Mateus Pozena tinha passagem por violência doméstica. O pai Remoar não tinha registro criminal, segundo a polícia.

COMO FOI O CRIME

Após discutir com o pai, Mateus saiu de casa e retornou pouco tempo depois, armado com uma espingarda. Entretanto, ele foi surpreendido por Reomar, que também portava uma espingarda e atirou primeiro contra o filho. Após ser atingido, Mateus ainda conseguiu atirar contra o pai. As informações são da Polícia Civil de Mato Grosso.

Pai e filho morreram no local, alvejados por um tiro cada. Os investigadores ainda não detalharam o que teria causado a discussão.

