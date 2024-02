SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump debochou da pré-candidata Nikki Haley após ela perder para "nenhum dos candidatos" em uma primária republicana.

Trump parabenizou a opção "nenhum dos candidatos" por receber mais votos do que Haley nas primárias de Nevada. Trump disputa contra Haley a indicação republicana para as eleições presidenciais.

Na terça (6), Haley recebeu 32% dos votos de eleitores republicanos. Apoiadores de Trump se juntaram para votar em "nenhum dos candidatos" e chegaram a 61%, segundo dados da Edison Research.

O resultado foi um constrangimento para Haley. As primárias em Nevada serviriam para mostrar sua popularidade na região.

Trump não participou das primárias em Nevada e seu nome não estava nas cédulas. Ele decidiu disputar o caucus, uma votação organizada pelo partido, e venceu com 99% dos votos o republicano Ryan Binkley.

"Vocês viram o que aconteceram na noite passada? Eu gostaria de parabenizar 'nenhum dos candidatos'.

Estamos liderando tudo. Existe alguma maneira de convocarmos as eleições para a próxima terça-feira? Isso é tudo o que eu quero", afirmou Trump.

HALEY DIZ QUE NÃO VAI DESISTIR DA INDICAÇÃO

Haley discursou a apoiadores na Califórnia e disse que não vai desistir da indicação do partido. "Estou nisso a longo prazo".

A próxima disputa com Trump será na Carolina do Sul, estado natal de Haley, em 24 de fevereiro. Segundo pesquisas de opinião, ela está muito atrás de Trump no estado.

Trump declarou na quinta (9) que não se incomoda com a continuidade da pré-candidatura de Haley. "Não sei por que ela continua, mas deixemos que continue. Eu realmente não me importo".