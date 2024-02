SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval organizado pela LigaSP começou em 3 de fevereiro com a apresentação de 11 escolas que integram o Grupo de Acesso 2.

Nesta sexta (a partir das 23h15) e sábado (a partir das 22h30), desfilam as escolas do Grupo Especial, a elite do Carnaval paulista.

No domingo (a partir das 22h), será a vez de oito agremiações do Grupo de Acesso 1 disputarem duas vagas no Grupo Especial em 2025.

COMO FUNCIONAM OS DESFILES?

O Grupo Especial do Carnaval de 2024 é composto por 14 escolas de samba, divididas em dois dias de desfiles (9 e 10 de fevereiro).

Cada agremiação deve fazer sua apresentação em no mínimo 55 minutos e, no máximo, 65 minutos.

A escola perde 0,2 ponto se não cumprir o tempo mínimo ou se ultrapassar o tempo máximo.

A escola é penalizada com a perda de mais 0,1 ponto a cada minuto que exceder o limite máximo ou anteceder o mínimo estipulado.

As agremiações devem ter no mínimo 1.500 componentes.

OS DESFILES DESTA SEXTA-FEIRA (9)

23h15 - Camisa Verde e Branco

00h20 - Barroca Zona Sul

01h25 - Dragões da Real

02h30 - Independente

03h35 - Acadêmicos do Tatuapé

04h40 - Mancha Verde

05h45 - Rosas de Ouro