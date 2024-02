SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A velha guarda do samba de diversas escolas de São Paulo abriram os desfiles do Carnaval na noite desta sexta-feira (9) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

Às 21h15, os veteranos foram os primeiros a passar pela avenida.

Com bateria, casal de mestre sala e porta-bandeira, eles animaram o público que aguarda o início do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

O rei momo também desfilou com a velha guarda, abrindo oficialmente o Carnaval em São Paulo.