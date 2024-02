SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jurados do Carnaval de São Paulo ficarão neste ano, pela primeira vez, "olho a olho" com os integrantes das escolas que desfilam no Sambódromo do Anhembi.

Em vez de ficarem em torres com mais de três metros de altura, os jurados foram acomodados em cabines na altura das arquibancadas, para observarem mais de perto os desfiles.

Foram instaladas quatro cabines junto à avenida, onde estarão cada um dos jurados dos nove quesitos ?harmonia, samba-enredo, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, evolução, fantasia, alegoria e enredo.

Cada um dos quesitos é avaliado por quatro jurados, com descarte da menor nota aplicada. Cada julgador concede a cada escola notas de 8,0 a 10 pontos.

Todas as notas devem ser acompanhadas de justificativa por escrito, com critérios técnicos.