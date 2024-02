FOLHAPRESS - Uma das atrações desta sexta no Carnaval do Recife, o cantor Lenine afirmou que todo ano sente muitas emoções ao cantar no evento.

"Cada ano é muita entrega, é muita emoção e muita celebração. E pra isso não dá para se preparar, não. Todo ano você leva essa lapada emocional", afirmou à Folha de S.Paulo o cantor pernambucano.

O artista também elogiou os homenageados do Carnaval do Recife, a cirandeiro Lia de Itamaracá e o músico Chico Science, falecido em 1997 e representante do movimento manguebeat.

"Meu pai me levou novinho para ver Lia dançar ainda em Itamaracá numa roda de ciranda. E sobre Chico, temos que reverenciar a importância dele na estética brasileira contemporânea", disse Lenine.