SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeira escola a desfilar no Anhembi neste ano, a Camisa Verde e Branco terminou sua apresentação dentro do tempo do regulamento e com animação do início até a dispersão.

O último carro da escola atravessou o fim da avenida poucos segundos antes do relógio bater uma hora de desfile.

A bateria passou em seguida e fechou a apresentação da escola com uma hora e 2 minutos.

Toda a escola comemorou a apresentação pontual.