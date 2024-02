SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste Carnaval, o sábado (10) é o dia mais recheado de opções de blocos em São Paulo. A data, que para alguns marca o início da folia, conta com opções de blocos tradicionais, voltados para crianças e para o público LGBTQIA+.

Confira a lista com os principais eventos do dia.

Agrada Gregos

Um dos maiores blocos LGBTQIA+ desfila por São Paulo no sábado de Carnaval em parceria com o TikTok. Sobem ao trio elétrico as artistas Gretchen e Gloria Groove, além da Banda Uó. Nos quatro dias de celebração, o grupo também organiza festas na casa de shows Audio, com apresentações de Pepita, Danny Bond, Thiago Pantaleão e Pocah.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Sáb. (10), às 13h

Baú do Pirata Kids

O bloco infantil é organizado pelo grupo homônimo, que também realiza festas e eventos para crianças ao longo do ano. O cortejo alterna entre canções infantis, MPB, marchinhas clássicas e músicas autorais.

Pça. Fortunato da Silveira, Vila Jacuí. Sáb. (10), às 10h

Bloco 77 - Os Originais do Punk

O bloco amarelo e preto desfila clássicos do punk rock em ritmo de marchinha. Neste ano, o cortejo segue o tema "Tente Mudar o Amanhã".

R. Barra Funda, 1071, Barra Funda. Sáb. (10), às 12h

Bloquinho Carnaween

Organizado pelo grupo NaRua, o bloco inclui músicas infantis, concurso de fantasias, contação de histórias, venda de lanches, oficinas para crianças e fraldário. Como o nome sugere, o cortejo incentiva os foliões a usarem fantasias de Halloween, mas os pequenos podem ir vestidos como se sentirem confortáveis.

Pça. David Nasser, Moema. Sáb. (10), às 10h

Bloco Infantil Charanguinha Coruja

Sete músicos e musicistas com os seus instrumentos irão tocar as famosas marchinhas de Carnaval, músicas populares animadas e também versões carnavalescas das famosas cantigas infantis durante o cortejo.

Espaço Mário Zan do Centro Cultural Penha - Largo do Rosário, 20, Penha. Sáb. (10), às 15h

CarnaVrah

Fundado em 2022, o bloco desfila por São Paulo celebrando a diversidade ao som de MPB e artistas da comunidade LGBT. Neste ano, o cortejo homenageia a cantora Rita Lee, e tem como embaixadoras o casal de atrizes Carol & Nati, além das drag queens convidadas Divana Montez e Loran Gerie.

Av. Ipiranga, 794, República. Sáb. (10), às 8h

Dramas de Sapatão

A bateria Vulvatômica se apresenta na República, no centro de São Paulo, no sábado. O cortejo é voltado principalmente para mulheres lésbicas, bissexuais e trans --mesma composição da bateria do bloco-- mas todos são bem-vindos.

R. Santa Isabel, 95, Vila Buarque. Sáb. (10), às 12h

Minhoqueens

Fundado pela drag queen Mama Darling, o bloco LGBTQIA+ movimenta, anualmente, multidões no centro de São Paulo. No primeiro dia de Carnaval, eles vão levar as suas potentes caixas de som que soltam hits do pop. Nesta edição, a drag Lia Clark será convidada para subir no trio elétrico.

Av. Ipiranga, 794, República. Sáb. (10), às 12h

Tarado Ni Você

Em sua comemoração de dez anos no Carnaval paulistano, o bloco toma a avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, com o tema "A Grande Cobra Coral Encantada". O cortejo desfila em homenagem à obra do cantor e compositor Caetano Veloso e propõe o redescobrimento da cidade por meio do ativismo urbano e da ocupação de espaços públicos. Além das músicas do cantor, o bloco apresenta tradicionais marchinhas de Carnaval.

Av. Ipiranga, 794, República. Sáb. (10), às 10h

Urubó

O bloco, que desfila desde 2010, realiza dois cortejos neste Carnaval. Os músicos e foliões se encontram no largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó no sábado e no domingo, ambos ao meio-dia.

Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó. Sáb. (10) e Dom. (11): 12h

Samby e Junior

Como o nome sugere, o bloco homenageia os irmãos e cantores Sandy e Junior. Além dos sucessos da dupla, o cortejo toca hits da década de 1990, além de axé.

Largo do Arouche, Santa Cecília. Sáb. (10), às 11h