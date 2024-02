RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - "Garçom", "A Raposa e as Uvas", "Leviana", "As quatro estações". Não faltam músicas criativas e passionais no repertório de Reginaldo Rossi. O eterno Rei do Brega do Recife é o homenageado do 45° Galo da Madrugada, que acontece neste sábado (10), na capital pernambucana.

E são justamente elas, as canções de Reginaldo, que inspiraram muitas fantasias. Como a do grupo de amigos de Sérgio Alencar, servidor público, e Sefas Siqueira, diretor de TV, que se reúne há 25 anos e muitos deles curtindo juntos o Galo.

Decidiram vir de raposas e uvas, "com também muitos raposos e uvos", brinca Sefas. "Esse ano é especial e foi muito fácil escolher fazer essa homenagem. 'A Raposa e as Uvas" é uma música simbólica, todo mundo olha e reconhece", pontua Sérgio.