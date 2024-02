RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeões da primeira competição da RioTur para representantes da população LGBTQIA+ na Corte do Carnaval, Marcelo Mariano, 20, e Junior Rodrigues, 23, desfilam à frente do Bloco Cordão da Bola preta, neste sábado (10).

Esta é a primeira vez que este segmento da população tem representação pela RioTur. Ambos conseguiram esse papel por meio de uma competição de dezembro de 2023.

Cria da Cidade de Deus, Junior explica que, para ele, a oportunidade ultrapassa a população LGBTQIA+:"É sobre o povo preto, periférico e favelado! Aqui eu consigo acessar lugares que nunca imaginei."

Residente do Centro do Rio, Marcelo, assim como seu companheiro de reinado, terá de desfilar em todas as escolas de samba e ir em mais de 15 blocos durante seu mandato. Eles têm acesso a van para locomoção e estadia bancada pela RioTur.