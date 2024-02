RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com 105 anos de existência, o megabloco Cordão da Bola Preta abre o Carnaval 2024 no Rio de Janeiro com a promessa de medir as horas de emissão de gás carbono de seus três trios elétricos.

Com tema Cuidar é Amar, para pregar sustentabilidade, segundo o site do bloco, a ideia é plantar mudas no parque Lage para compensar a emissão de carbono durante as horas de festejo.

Considerado o mais antigo bloco em andamento no Brasil, o Cordão lota a Primeiro de Março, no Centro do Rio. Do alto do Trio Elétrico é possível ver a avenida lotada da CCBB até depois do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, fechando quase a região toda.