RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os Amigos da Onça soltaram o rugido anunciando o início da folia deste sábado de Carnaval na zona sul do Rio.

Como manda a tradição do bloco que desfila há 12 anos, o cortejo trouxe 'pessoas-pintadas', muita estampa de bicho e pernas de pau que tomaram o Aterro do Flamengo.

Cantando marchinhas e clássicos do Carnaval, desde hits baianos como "Mila" até o clássico "Carinhoso", de Pixinguinha, os foliões tocam o bloco com tranquilidade no trajeto entre os postos três e um.

Uma equipe da Guarda Municipal disse que não houve ocorrências até o momento.