BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - As amigas Camila Alves dos Santos, 29, Maria Tereza Souza, 28, e Cristiane Medeiros de Moraes, 56, no bloco "Então, Brilha". Em seguida participam do "Tchanzinho Zona Norte".

Famosa pelo Carnaval diurno, Belo Horizonte tem neste sábado 58 blocos. O último sai às 18h. Tem desfile para todos os gostos. "Afoxé Ogun De", "Bloco Gafieira", "Unidos das Estrela da Morte", "Me Beija que eu Sou Pagodeiro" e "Bloco Rastaxé", como exemplos.

Ao todo mais de 500 blocos desfilarão pelas ruas de Belo Horizonte durante todo o período do carnaval na cidade, que começou em 27 de janeiro e vai até 18 de fevereiro.

A expectativa da prefeitura é que 5,5 milhões de foliões passem pela capital ao longo do período.

No ano passado, esse número foi de 5,25 milhões de pessoas, conforme a administração municipal, que atribui à folia caráter democrático e plural.