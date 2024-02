SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Boulos (Psol) foi ovacionado durante cortejo do bloco Tarado Ni Você na manhã deste sábado (10), no centro de São Paulo.

Candidato de esquerda à prefeitura paulistana numa chapa com Marta Suplicy (PT), Boulos foi abraçado pelos foliões aos gritos de "prefeito!".

É a segunda vez que isso ocorre ao deputado federal eleito em 2022. No último domingo (4), ele fez sucesso durante desfile de 15 anos do Acadêmicos do Baixo Augusta, também na região central da capital.

A situação do psolista contrasta com a de Ricardo Nunes (MDB), vaiado pelo público no sambódromo do Anhembi, e alvo de ataques constantes durante a festa nas ruas.

Outra candidata com cacife político na corrida pelo executivo de São Paulo, inclusive com apoio do vice-presidente e correligionário Geraldo Alckmin, Tabata Amaral (PSB) não apareceu em eventos carnavalescos.