SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída da capital nesta manhã de sábado de Carnaval (10) tem congestionamento nas rodovias que levam para o interior e o litoral sul do estado.

Na rodovia Castello Branco, a concessionária CCR Via Oeste informa 17 quilômetros de lentidão na altura de Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Na rodovia dos Imigrantes, que segue até o litoral sul, há pontos de congestionamento na altura da ligação com o Rodoanel. A via Anchieta também apresenta lentidão.

De acordo com a concessionária Ecovias, o tempo de descida pela Imigrantes no fim da manhã deste sábado é de até 77 minutos até Guarujá. Para chegar na Praia Grande a demora é de 64 minutos. São Vicente e Santos são destinos que levam até uma hora de estrada. O tempo de viagem é parecido ao registrado na via Anchieta.

A rodovia Cônego Domênico Rangoni, usada para os motoristas que vão para Guarujá, tem cerca de cinco quilômetros de lentidão na intersecção com a rodovia dos Imigrantes.

Para quem vai ao litoral norte, a rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento entre os quilômetros 45 e 52, na altura do acesso para a estrada Mogi-Bertioga. A Carvalho Pinto segue sem lentidão.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes registra ao menos oito pontos de tráfego intenso na altura de Campinas, Jundiaí e na saída da capital.

Neste feriado, aproximadamente 3,2 milhões de veículos são esperados nas principais rodovias de São Paulo, de acordo com estimativa da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

A agência prevê que cerca de 1 milhão de veículos devem passar pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, com horários de maior movimento para o interior previstos das 16h às 19h de sexta e das 10h às 13h de sábado. Para o retorno, o trânsito deve ser intenso entre as 16h e as 20h de terça-feira.