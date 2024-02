SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tarado Ni Você, bloco criado em homenagem a Caetano Veloso, há dez anos, abriu este sábado (10) de Carnaval em São Paulo. O público, porém, ficou aquém dos últimos anos.

Às 10h, horário de início do cortejo, foliões encontraram espaço de sobra no cruzamento entre as avenidas Ipiranga e São João, no centro da capital paulista ?local eternizado por Caetano na canção "Sampa", tocada logo na abertura da festa.

Na sequência, a banda foi emendando sucesso atrás de sucesso do cantor baiano, enquanto uma massa trajada de sungas, biquínis, maiôs (peças majoritariamente brancas), pulava em sincronia.

Em meio à celebração, um detalhe causou estranheza ao professor Leandro Schmidt, 33, frequentador do Tarado desde a sua fundação: a voz emitida pelas potentes caixas de som do trio elétrico.

"Mudou?", questionava ele, se referindo ao vocalista da banda. Sim, responderam vários presentes.

Zé Ed, celebrado puxador e criador do bloco, deixou o grupo após conflitos internos. Surgiu então uma nova configuração de banda, com revezamento de cantores.

"Tenho impressão de que a ausência do Zé afastou algumas pessoas, muitas eram amigas dele", declara a empresária Fernanda Goés, 40, que interrompeu sua fala ao início de um frenesi pela chegada de Guilherme Boulos (Psol), candidato da esquerda à prefeitura de São Paulo.

Boulos foi recebido com gritos de "prefeito, prefeito" e abraçou seus admiradores.

O Tarado Ni Você atraiu também muitos turistas que aproveitaram para conhecer o centro de São Paulo. Foi o caso do alemão Peter Fultz, 25.

"Estou muito animado, nunca vivi uma coisa assim", relata ele em português. Peter, porém, complementa ter achado a região central da cidade mais rica do Brasil feia e assustadora.

Ele olhava para um grupo de sem-teto andando em meio aos carnavalescos. A reportagem também observou garotos em bicicletas rodeando a região, famosa pelos furtos cometidos pela "gangue da bike".

Vindos de Belém, capital do Pará, o casal Julia e Guilherme Pinheiros, ambos de 33 anos, também reclamou do visual da capital, mas estava feliz com a organização.

"Não esperávamos algo tão ajeitado. Achávamos que fosse mais bagunça?", diz Julia.

O desfile do bloco deve durar até às 14h, acabando em frente ao Theatro Municipal de São Paulo.

A caminhada promete exigir muita hidratação. Nesta manhã, os termômetros paulistas já marcavam 30ºC.