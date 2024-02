RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Gaby Amarantos se apresentou no Galo da Madrugada e aproveitou para declarar todo seu amor por Reginaldo Rossi em sua fantasia. O eterno Rei do Brega do Recife é o homenageado desta edição, que acontece neste sábado (10), no Recife.

"Ele era e continua sendo meu rei. Me chamava de 'minha filha', ele faz muita falta! Reginaldo pavimentou a estrada que eu hoje sigo dentro da minha música. Ele era popular e é isso que se trata o Carnaval, o Galo da Madrugada", celebra a artista paraense.

Artista convidada do Galo da Madrugada por mais um ano, Juliette falou sobre sua relação com a música brega enquanto aguardava sua vez de subir no trio elétrico oficial do bloco.

"O brega está nas nossas raízes nordestinas, brasileiras. Para mim, pessoalmente, é um ritmo muito importante, que sempre me impactou. Reginaldo Rossi é esse grande representante do brega no mundo, inclusive", afirma a cantora. "O pop brasileiro seria impossível sem o brega, não existiria como existe hoje."

MÚSICAS DE REGINALDO ROSSI INSPIRAM FANTASIAS

"Garçom", "A Raposa e as Uvas", "Leviana", "As quatro estações". Não faltam músicas criativas e passionais no reportório de Reginaldo Rossi.

E são justamente elas, as canções de Reginaldo, que inspiraram muitas fantasias. Como a do grupo de amigos de Sérgio Alencar, servidor público, e Sefas Siqueira, diretor de TV, que se reúne há 25 anos ?muitos deles curtindo juntos o Galo.

Decidiram vir de raposas e uvas, "com também muitos raposos e uvos", brinca Sefas. "Esse ano é especial e foi muito fácil escolher fazer essa homenagem. 'A Raposa e as Uvas' é uma música simbólica, todo mundo olha e reconhece", pontua Sérgio.