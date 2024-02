BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A UnB (Universidade de Brasília) registrou "danos significativos" em seu Instituto de Física e alagamento de outras unidades após fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na noite desta sexta-feira (9).

O temporal alagou parte da Asa Norte, onde ficam as unidades da universidade, interditando ruas e deixando automóveis submersos.

Segundo nota divulgada pela reitora da universidade, Márcia Abrahão, houve alagamento de parte do subsolo do Instituto de Ciências Central e do auditório do Departamento de Engenharia Florestal.

A reitora diz que o Instituto de Física foi a unidade mais prejudicada, com danos em equipamentos, documentos, livros e mobiliário.

A diretoria do instituto, docentes, técnicos e estudantes tentam, desde as chuvas, recuperar o máximo possível do equipamento.

"É importante ressaltar que, em resposta a evento similar ocorrido em 2019, apesar das graves dificuldades orçamentárias, a Universidade de Brasília executou obras de contenção abrangendo todas as unidades situadas no subsolo do ICC [Instituto de Ciências Central], edificação com mais de 50 anos", diz a nota assinada pela reitora.

"A Administração Superior expressa seu pesar pelas perdas registradas. Estamos acompanhando de perto a situação do Instituto e de outras áreas afetadas, disponibilizando suporte para mitigar os impactos da maneira mais rápida e permanente possível", acrescenta.