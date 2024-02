SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma turista brasileira de 38 anos contou como foi o momento em que foi baleada na perna esquerda na quinta-feira (8) após uma abordagem de seguranças a adolescentes suspeitos de furto em uma loja de artigos esportivos na Times Square, em Nova York. A ação foi filmada por câmeras de segurança.

Tatiele Ribeiro Lemos disse ter ouvido um estrondo e sentido muita dor. Em seguida, disse ter passado a mão pelo corpo para verificar se havia algum ferimento e viu que havia um sangramento na sua perna esquerda. Ela concedeu entrevista para a emissora NBC já no quarto de hotel, enquanto se recuperava dos ferimentos.

Turista precisou arrastar a perna para ir até os fundos da loja. Em seguida, disse ter sido socorrida e levada ao hospital, onde foi informada de que havia sido atingida por um tiro.

Tatiele levou 13 pontos na perna. Após passar por cirurgia, ela teve alta e foi para o hotel onde está hospedada.

Ela deve retornar em um voo para o Brasil ainda neste sábado (10) e está recebendo auxílio do consulado brasileiro nos EUA.

O QUE SE SABE SOBRE O CASO

Câmeras de segurança filmaram ação. O vídeo mostra o momento em que um adolescente de 15 anos atira dentro de uma loja de produtos esportivos na Times Square, em Nova York

Adolescente que seria atirador foi detido nesta sexta-feira (9). Ele foi encontrado na cidade de Yonkers, nos arredores de Nova York. A polícia chegou a oferecer US$ 13,5 mil (cerca de R$ 67 mil) por informações que levassem a ele e disse ter conversado com centenas de pessoas e obtido fotos nítidas de câmeras de segurança antes de efetuar sua prisão.

O jovem disparou contra um segurança da loja depois de ser parado por suspeita de furto. Ele estava acompanhado de outros dois adolescentes. O disparo, feito com uma arma calibre .45, atingiu a perna da brasileira, que fazia compras na loja. O segurança não se feriu.

Além do disparo na loja, ele também tentou atingir um policial que o perseguiu na rua. "No meio da parte mais movimentada desta cidade, um criminoso com uma arma de fogo decidiu puxar o gatilho", disse Edward Caban, comissário de polícia de Nova York.

Adolescente também é considerado suspeito de um assalto a mão armada no Bronx e de outro tiroteio na Times Square no mês passado, disse a polícia. Ele foi identificado como um imigrante venezuelano.

Os outros dois adolescentes que estavam com ele também foram detidos, informou a polícia. Os investigadores trabalham para determinar o envolvimento exato deles no caso, informou o chefe da patrulha de Nova York, John Chell. Os três são colegas de escola.