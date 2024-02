SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bloco Cordão da Bola Preta deixou o espaço do estandarte vazio após Leandra Leal revelar que não iria participar do Carnaval neste ano.

Ano que vem, Leandra volta para assumir seu posto no bloco do Rio. Segundo a assessoria do bloco Cordão da Bola Preta, o espaço está vazio, pois não queriam colocar ninguém no lugar de Leandra Leal.

A atriz exaltou a importância que a festividade tem para ela e disse que, desta vez, não vai curtir a folia."Este ano eu não vou poder estar presente, tentei até o último minuto, mas agora entendi que não vou conseguir estar, tive que fazer essa escolha por compromissos profissionais. É a primeira vez que não vou num desfile do [Cordão da] Bola [Preta] desde os meus 18 anos", afirmou nas redes sociais.

Leandra Leal está à frente do estandarte do Bola Preta há 16 anos. Este é um dos postos mais marcantes em um bloco de Carnaval, conduzindo o caminho dele pelas ruas.