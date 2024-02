SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois trios elétricos fazem um carnaval eclético na tarde deste sábado (10) no parque do Ibirapuera, na zumba sim de São Paulo. Os blocos Agrada Gregos e Eduardo & Mônica, a poucos metros um do outro, oferecem ritmos variados que incluem rock nacional, pop internacional, funk e trap.

Às 13h30, a cantora Gretchen, 64, abriu as apresentações do Agrada Gregos, acompanhada de dançarinos e um saxofonista que tocou "I Will Survive" instrumental. "Conga, conga, conga", maior hit da rainha do rebolado, foi a terceira música a tocar.

Gretchen é também a rainha do Agrada Gregos, que é considerado o maior bloco LGBTQIA+. "Sempre vamos estar prestigiando [a causa LGBT+] e lutando contra a homofobia", disse cantora, sobre a escolha de um repertório que trouxe hinos para a comunidade.

Já o Eduardo & Mônica trouxe músicas de bandas brasileiras, de Titãs a Raimundos -algumas, com mistura de ritmos do axé-, e até Racionais MC. Para quem andava entre os dois blocos, havia mistura de sons das duas atrações.

O público no Ibirapuera neste sábado é diverso: além dos jovens, há crianças e idosos. A prefeitura cercou uma área em frente ao parque com tapumes de metal.

Todos são revistados na entrada e só há ambulantes credenciados na parte de dentro. Até às 14h, os trios elétricos mantinham-se parados e havia bastante espaço livre, longe de alcançar a lotação máxima.