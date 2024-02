RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A festa de rua mescla signos da cultura popular do Ceara, como Reisado de Congo do Cariri, com a animação do carnaval carioca. O local escolhido para o Terreirada é o quintal do Museu Nacional, antiga residência da família real.

A direção do bloco é assinada por mulheres já bastante conhecidas do carnaval carioca. A direção cênica ficam por conta de Raquel Poti, atriz e produtora que forma artistas pernaltas desde 2014.

Já a diretora musical é a percussionista Thaís Bezerra, maestrina de blocos de carnaval que rege a banda do Terreirada, formada por sete músicos de diferentes partes do país. São eles: Deya Motta, Natascha Falcão, Thalita Duarte, Vitoria Rodrigues, Beto Lemos, Gabe Pontes e Eduardo Karranka.

Tanto Poti quanto Bezerra ficam responsáveis pela direção artística do bloco, que traz apresentações de pernaltas e aéreas.

Para acompanhar o bloco, há ainda uma ala de percussionistas.