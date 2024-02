SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os vendedores ambulantes que trabalham neste sábado (10) no megabloco na região do parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, enfrentam filas para conseguir abastecer seus carrinhos com gelo, cerveja e outras bebidas. O motivo é que todos devem entrar com as caixas térmicas vazias no local do evento, e comprar itens apenas dos patrocinadores oficiais do carnaval paulistano.

Por volta das 14h20, havia dezenas de vendedores aguardando a liberação de um carregamento de sacos de gelo, para reabastecer as caixas térmicas que estavam espalhadas pelo parque. Era necessário pagar no ato.

Alguns deles reclamam da espera e da logística do abastecimento de produtos. "Se eu chegar com o carrinho cheio de bebidas aqui na porta do parque, eu tenho que ficar do lado de fora. E aqui precisamos enfrentar essa fila quilométrica", disse a comerciante Viviane Milão, 41.

Os caminhões de gelo e bebidas foram posicionados em uma rua ao lado do prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, e os vendedores precisam carregar sacos de gelo no meio da multidão para abastecer os isopores. Essa foi a solução encontrada para manter o controle de produtos do patrocinador oficial, a AmBev.

A assessoria da AmBev foi procurada na tarde deste sábado (10), mas ainda não respondeu.