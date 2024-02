RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista atropelou 27 foliões que participavam de um bloco de Carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo (a 89 km de Belo Horizonte), na noite desta sexta-feira (9).

De acordo com a polícia, o motorista de um veículo Palio perdeu o controle quando passava pela Avenida Central, no bairro Fonte do Mato, e atropelou as pessoas que participavam da festa carnavalesca às 22h55.

O motorista, de 44 anos e que não teve o nome revelado, também ficou ferido. Três dos foliões sofreram ferimentos graves com o atropelamento e foram socorridos. Dois deles, em estado mais grave, tiveram de ser levados a um hospital de Belo Horizonte, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Muitos dos feridos foram atendidos por brigadistas no próprio local do acidente.

Conforme os bombeiros e a polícia mineira, o motorista do carro foi detido, confessou que ingeriu bebida alcoólica e foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez. Como estava ferido, foi levado até o hospital da cidade sob escolta policial.

Nesta sexta-feira, a festa era do bloco Makako Loko, que integra a programação da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo.

A prefeitura publicou um comunicado neste sábado (10) lamentando o acidente ocorrido durante o bloco e disse estar comprometida em oferecer o suporte às vítimas do incidente.

"Elas estão recebendo atendimento e estão sob monitoramento no hospital local de São Gonçalo do Rio Abaixo", diz trecho do comunicado.

A prefeitura informou ainda que, devido às dificuldades provocadas pela dengue, que tem deixado hospitais lotados, a prefeitura estava atuando com a Secretaria da Saúde para que as pessoas que necessitem de remoção sejam transferidas.

"Este trabalho contínuo visa assegurar que, apesar dos desafios, todos os afetados recebam a assistência necessária", diz a administração.

O Corpo de Bombeiros informou que a ação foi rápida após o acidente, já que as equipes estavam de prontidão durante o Carnaval na praça central da cidade.

FESTA CONTINUA

Já na tarde deste sábado, foi anunciado pela prefeitura que o evento está mantido com programação inalterada até terça-feira (13).

Houve uma reunião envolvendo secretarias municipais (Governo, Saúde, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e Procuradoria Jurídica), Câmara, Polícia Militar e representantes dos blocos.

A segurança durante o cortejo dos blocos será reforçada e as vias serão fechadas durante os desfiles, para dar mais segurança aos participantes.