RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As oncetes -como são chamadas as musas do bloco Amigos da Onça- dominaram o desfile no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, neste sábado (10).

Mas para os looks caprichados, foi preciso tempo e dedicação. "Só de tecido para montar essa fantasia eu gastei cerca de R$ 400,00", contou o estilista Douglas Husmuci, 35.

Para ele, no entanto, o dress code é obrigatório. "Para o Amigos da Onça a gente tem que dar o melhor. Estou morrendo de calor, mas não me desfaço do look e me mantenho no salto, sim. E vale a pena, olha como estou, sou a própria Juma Marruá", disse, se referindo à personagem de novela da TV Globo Pantanal, que virava onça.

Para a empresária Isabela Napoleão, 31, a fantasia é uma forma de identificar os "foliões raiz" do bloco. "Eu amo que a gente vê as pessoas no caminho vindo pra cá vestidas de onça e já se identifica", disse, exibindo a fantasia.

Seguidora antiga do Amigos da Onça, a engenheira Luna Macedo, 35, acordou às 4 horas da manhã para montar o look e fazer a própria maquiagem. "E ainda preparei o café da manhã dos meus amigos pra todo mundo curtir bem o dia. Chegamos aqui pontualmente às 7 horas, no horário da concentração do bloco", disse.

O cortejo, que desfila desde 2012 na extensão da orla da praia do Flamengo, ficou conhecido pelas fantasias inspiradas na onça, animal que deu nome ao bloco.

Entre os amigos, o cordão ainda recebeu zebras e jacarés, além de plantas como samambaias.