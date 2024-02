SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos cartões-postais do centro de São Paulo, o viaduto Santa Ifigênia está sendo reformado após problemas de segurança. As obras começaram na quarta-feira (7) e, de acordo com a prefeitura, devem ser concluídas em agosto.

O viaduto apresentou fissuras, infiltrações e corrosão em parte das estruturas metálicas, conforme laudo, e as pastilhas estão degradadas. A reforma deverá custar R$ 6,5 milhões.

Para não prejudicar a circulação da população pela via, as obras serão feitas por etapas, então há trechos disponíveis para os transeuntes.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirma que as características do viaduto ?as tradicionais pastilhas, por exemplo? serão preservadas.

"Hoje, elas [as pastilhas] estão degradadas, com fissuras e uma quantidade significativa de unidades em falta, comprometendo não apenas a estética, mas também a integridade do viaduto. Para preservar as características originais, as pastilhas serão substituídas por outras idênticas às atuais", afirma a prefeitura.

O viaduto é tombado. Para realizar as intervenções, a gestão municipal precisou de autorização do Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) e da DPH (Departamento do Patrimônio Histórico).

Inaugurado no dia 26 de julho de 1916, o viaduto Santa Ifigênia tem 225 metros de extensão e interliga o centro velho ao novo. A sua estrutura foi trazida da Bélgica.

Inicialmente, a via recebia circulação de carros, carruagens e bondes. Nos anos 1970, porém, o viaduto acabou transformado em um calçadão para pedestres.