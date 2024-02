RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na zona norte do Rio de Janeiro, o bloco Terreirada Cearense, que saiu na tarde de sábado (10), faz homenagem à artista circense venezuelana Julieta Hernández. Conhecida como palhaça Missionário Jujuba, ela foi encontrada morta no dia 5 de janeiro deste ano após ser assassinada no interior do Amazonas.

Hernández atravessava o país de bicicleta e iria voltar à Venezuela para encontrar a família. A polícia Civil do Amazonas prendeu o casal Thiago Agles da Silva e de Deliomara dos Anjos Santos, que confessaram o crime.

A homenagem à venezuelana foi feita durante o cortejo dos estandartes. Outras personalidades foram homenageadas também, como Tereza de Benguela, Paulo Freire, Malala e Nise da Silveira.

PAUSA

O bloco Terreirada Cearense, no Rio, parou por cerca de 20 minutos após uma criança se perder no bloco.

A banda parou a música para anunciar o ocorrido e pedir para que todos os foliões se abaixarem, o que foi feito.

O bloco só recomeçou após o menino, de nome Isaac, ser localizado. Ele foi levado até o cordão do bloco sob aplausos.

"É nós por nós sempre", disse Raquela Poti, diretora artista e cênica do bloco.

A Terreirada Cearense, que desfila na Quinta da Boa Vista, tomou cuidado com o lixo do local. Membros da organização do bloco circulavam com sacos para recolher latas e garrafas esquecidas no chão.