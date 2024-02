FOLHAPRESS - Vestido dos pés à cabeça com uma rede, o DJ e publicador Raphael Nascimento, 41, garante que não está fantasiado. É, diz ele, uma precaução para fugir do Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue.

"Não é uma fantasia, é medo da epidemia de dengue no Brasil", diz ele.

No Rio de Janeiro, cuja primeira morte do ano causa pela doença foi registrada está semana, a prefeitura decretou estado de emergência devido o aumento dos casos de dengue. No Brasil, já foram contabilizadas 62 mortes no início deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, são esperados 4,2 milhões de casos da doença neste ano. Especialistas afirmam, porém, que o pior da epidemia ainda está por vir.

Repelente, cerrar as janelas ou ligar o ar-condicionado em ambientes fechados e manter a hidratação ajudam a proteger. Isso porque, mesmo em quadros leves, a desidratação é um dos principais sintomas da doença.

O DJ completa: "Se todo mundo fizer a sua parte, dá para acabar com a epidemia pela raiz"