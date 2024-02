RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Achar um torcedor do America do Rio pode ser uma raridade, mas não no carnaval. A administradora aproveitou a folia para homenagear o clássico time da série B do Campeonato Carioca.

"O America é o segundo time de todo carioca", ela afirma.

A administradora é uma das artistas de perna de pau do Cordão da Tia Juca, uma referência à Tijuca, bairro da zona norte do Rio.

Embora o bloco de Burini só saia no domingo (11), na Praça Saens Peña, ela decidiu desfilar com seu amor pelo Mecão mais cedo. A administradora curtiu o bloco Terreirada Cearense, na Quinta da Boa Vista, também na zona norte.

"O Cordão da Tia Juca é um bloco com temática tijucana. Nós homenageamos personagens clássicos do bairro, como o America [cuja sede ficava no bairro], a Floresta da Tijuca e os pombos da Saens Pena", conta.

