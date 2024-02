SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo dia de desfiles do Anhembi começa com a apresentação da Vai-Vai, maior campeã do Carnaval de São Paulo.

Com o enredo "Capítulo 4, Versículo 3 - da Rua e do Povo, o Hip Hop: um Manifesto Paulistano", a agremiação vai homenagear o hip hop com participação dos Racionais e Emicida.

Um dos carros alegóricos da escola traz a estátua do Borba Gato pixada, lembrando do ato que incendiou o monumento em julho de 2021.

A escola é a primeira a desfilar nessa segunda noite de desfiles.

Ela será seguida das agremiações Tom Maior, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império da Casa Verde e Academicos do Tucuruvi.