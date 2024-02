SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vai-Vai nunca escondeu que o grande trunfo da escola em sua história vitoriosa é o "chão da escola", é o pessoal na avenida.

Em uma das alas, os componentes desfilam no melhor estilo "black power" em referência ao início do sou e do funk, com os passistas trajando calças vermelhas boca de sino.

Outra característica histórica da escola é a "pegada de macaco" como é chamada a bateria do Mestre Tadeu, que bater forte neste sábado.

Nos ensaios, a rapper Negra Li, a madrinha da bateria, enfatizou a "pegada de macaco".