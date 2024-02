SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola de samba Vai-Vai deu a largada ao Carnaval de São Paulo na noite deste sábado (10), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. E mandou alguns recados antes mesmo de entrar na avenida.

Pouco antes do desfile, o presidente da escola, Clarício Gonçalves, pediu para os componentes "errarem menos possível"

Também na largada, o intérprete Luiz Felipe alertou quem desmereceu a escola. "Estamos aqui para quem pensou que a gente não vinha." A agremiação, maior vencedora do Carnaval de São Paulo, com 15 títulos, voltou neste ano ao Grupo Especial.

E cantou que "o Vai-Vai estava chegando, que estava chegando a Bela Vista", em referência ao Bixiga, bairro da escola no centro de São Paulo. "Com todo respeito, mas está chegando quem tem 94 anos de história,"

O Vai-Vai (a escola pede para ser chamada no masculino) perdeu sua sede em 2021, desapropriada para a construção da futura estação 14 Bis, da linha 6-laranja do metrô. Desde então, ensaia na sede de um sindicato na região da Sé e nas ruas do Bixiga, onde ficava sua sede.

A introdução do desfile foi dada pelo rapper Mano Brown, líder do Racionais MC's, talvez o principal convidado da escola.

Entre os destaques que o Vai-Vai leva para a avenida neste sábado, estão a cantora rapper Negra Li, madrinha da bateria, e Nelson Triunfo, um dos pioneiros do hip-hop, o tema do enredo da escola.