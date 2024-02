SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Tom Maior, a segunda a desfilar no Carnaval de São Paulo na noite deste sábado (10) e madrugada de domingo (11), já está percorrendo os mais de 500 metros do Sambódromo do Anhembi.

Com o enredo "Aysú: uma história de amor", a agremiação pretende fazer uma releitura da história de Orfeu.

A escola da Barra Funda, na zona oeste paulistana, irá comemorar no sambódromo seus 50 anos.

Ao todo, a Tom Maior vai desfilar com 2.000 componentes.