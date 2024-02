SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em discurso ou canto, a Mocidade Alegre repetiu a palavra "gratidão" nos minutos antes de começar o seu desfile.

A escola da zona norte, a terceira a se apresentar no Sambódromo do Anhembi, já no início da madrugada deste domingo (11), é a atual campeã do Carnaval de São Paulo.

Neste ano, a Mocidade faz uma homenagem ao escritor modernista Mário de Andrade.

"O Carnaval ainda não fez nem 10% de toda a gratidão que o Mário de Andrade merece", afirmou Fábio Parra, diretor cultural da Mocidade à Folha de S.Paulo.