SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moraes concede liberdade provisória a Valdemar, fala dúbia de Bolsonaro ganha novo olhar, Sambódromo do Rio completa 40 anos e outras notícias para começar este domingo (11).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Moraes concede liberdade provisória a Valdemar Costa Neto. Presidente nacional do PL foi preso durante operação da PF na última quinta (8) que também mirou Bolsonaro por trama golpista.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Fala dúbia de Bolsonaro após eleição ganha novo olhar com revelações da PF. Discurso vago foi feito no mesmo dia em que presidente teria 'resumido' minuta do golpe e articulado tropas com general.

AVENIDA

Sambódromo do Rio de Janeiro celebra 40 anos consagrado como palco maior do Carnaval brasileiro. Projetado por Oscar Niemeyer, monumento inaugurado em 1984 marcou nova era dos desfile das escolas de samba.

CARNAVAL

Megablocos arrastam multidão pelas capitais do país. Foliões lotaram ruas e avenidas desfilando muita cor e animação no Carnaval 2024.

FOLIA

Carnaval de rua de SP vira disputa entre marcas e entra na tendência do naming rights. Rede social fechou contrato para adquirir direitos sobre o nome de bloco que atrai 500 mil pessoas; outras empresas turbinaram distribuição de brindes.

POLÍTICA

Lula se manifesta em aniversário do PT e pede debate em igrejas, ruas e redes sociais. Mandatário quer da legenda um retorno às raízes ao mesmo tempo em que se renova para lidar com a era digital.

VIOLÊNCIA

Sobe para 18 número de mortos em supostos confrontos com a polícia na Baixada Santista. Os dois últimos óbitos foram registrados nesta sexta-feira no morro São Bento, em Santos.

UNIÃO EUROPEIA

Presidente da Hungria renuncia após escândalo de abuso sexual infantil. Katalin Novak, que não é chefe de governo, perdoou homem que encobriu pedofilia em abrigo para crianças.

MERCADO

Visitas a fábricas e sedes administrativas viram arma de reputação para empresas. Companhias como Unipar, Toyota, Scania e Wheaton recepcionam públicos diversos em suas unidades.

SAÚDE

Entenda por que nem todo caso de suspeita de dengue é encaminhado para testagem. Sintomas, tipo de tratamento e escassez de testes são alguns dos motivos.

ESCOLAS DE SAMBA

Musas com mais de 50 anos contam como combatem o etarismo no Carnaval do Rio e de SP. Maioria das passistas evita falar a idade por medo de perder o posto ou ser mudada de ala.

SEGURANÇA

Celular alugado ou doado por cervejaria vira alternativa a furtos no Carnaval. Aluguel de smartphone por 15 dias sai por pouco mais de R$ 100 e deixa a cliente responsabilidade pelo aparelho.

CAMPEONATO PAULISTA

Técnico do Corinthians, António Oliveira pretende resgatar autoestima do elenco com vitórias. Português foi apresentado à imprensa e aos torcedores neste sábado, em entrevista coletiva.