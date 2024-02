RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Saxofonistas do Boi Tolo deram a largada no carnaval de rua do Rio neste domingo (11).

Concentrados desde às 6h no centro da cidade, os foliões acompanham o show dos músicos que dão o ritmo das marchinhas mais tradicionais da folia.

O bloco partiu da igreja da Candelária às 7h30 em direção à avenida Presidente Vargas. O Cordão do Boi Tolo também parte de outros pontos da cidade nesta manhã. Há um grupo saindo do largo Prainha, na avenida Henrique Valadares, na região central do Rio, e no Aterro do Flamengo, na zona sul, de onde sai o "Boi Tolinho" dedicado às crianças.