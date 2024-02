RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Adriane Galisteu dispensou o vestido longo no Baile do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, neste sábado (10). Também não quis nenhuma fantasia cheia de plumas e penas, por exemplo.

Ela ousou com um maiô simples e tatuagens corporais com a frase "Be Love" (ser amor, em tradução livre). E joias, muitas joias. "O que eu tenho aqui em valor dá para tirar o nome do Serasa", brincou a apresentadora da Record.

Galisteu contou ter levado seis horas para pintar o corpo. "Tive que vir em pé na van por causa das tatuagens na bunda. É um típico perrengue chique", disse bem-humorada, lembrando que não vai poder se sentar no Baile do Copa.

"Tudo bem. Gosto de circular e ver as pessoas. Fazer xixi? Em pé, menina! Nessas horas, nós, mulheres, sabemos muito bem nos virar", disse.