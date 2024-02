SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval de Salvador registrou uma cena para a eternidade na madrugada deste domingo (11). As cantoras Ivete Sangalo, 51, e Baby do Brasil, 71, compartilharam suas visões sobre o fim dos tempos do cristianismo no meio dos foliões.

Baby iniciou o diálogo, "todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento [segundo cristãos, é o movimento que será feito por Jesus para levar os escolhidos para o paraíso] tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-Lo. Obrigada, galera", disse.

A artista parafraseou o trecho bíblico escrito no livro de Isaías, capítulo 55, versículo seis: "Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar; invocai-O, já que está perto." Segundo os soteropolitanos na web, Baby tem o hábito de pregar entre uma música e outra nos carnavais e é uma espécie de marca registrada.

Ivete tentou intervir na pregação dizendo que "não tem apocalipse certo". A frase da cantora coincide com o final das parábolas das dez virgens narrado no capítulo 25, versículo 13, do evangelho segundo Mateus: "Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora."

A cantora baiana deu a entender que seu hit "Macetando", feito junto com Ludmilla, era o próximo da lista. Mas a carioca pediu para Ivete cantar "Pequena Eva".

"Eu vou cantar Macetando, porque Deus está mandando o Macetando, certo? É o Macetando de Jesus", disse Ivete. "Ô glória", respondeu Baby.

A baiana ainda completou dizendo que Deus é maior que todos os mandamentos, e ouviu outro glória da da carioca. Depois que a música começou, Ivete mandou beijos e disse amar Baby que retribuiu e dançou.