RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Empresas parceiras do Carnaval do Rio de Janeiro apostam no combate ao calor como formas de movimentar a imagem da marca.

Os megablocos do Rio têm as paisagens marcadas por logos de empresas privadas famosas. Ao redor do palco da Glória, onde hoje (11) ocorre o Bangalafumenga, a uma marca de cerveja distribui bucket hats (chapéus estilo pescador, popular entre jovens); uma gigante de redes social de vídeos tem um funcionário esguichando água nos foliões apoiados nas grades do palco; uma marca de perfumaria distribui amostras de protetor solar; e uma marca de entrega de comida por aplicativo segue a estratégia do ano passado com entrega de viseiras vermelhas.

Essas iniciativas têm apelo com o público. Ao redor das grades, onde há o esguicho, ouve-se claramente o suspiro de alívio dos foliões refrescados.

Um pouco mais distante, Guilherme Diniz, 24 e seus amigos, Eduarda Fernandes, 23, e Erick Metello 24, esperam pelo chapéu da marca de cerveja enquanto usam a viseira do aplicativo de comida.