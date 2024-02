OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - A forma física fora dos padrões e a necessidade de ficarem na sombra já anunciam que o Mucha Lucha nasceu para os amantes do conforto e das muitas rodadas de cerveja. Há 17 anos, o bloco formado inicialmente por seis amigos, hoje cresceu e reúne centenas de pessoas todo domingo de manhã no Alto da Sé, em Olinda, em ringue montado em um dos poucos espaços à sombra das árvores.

Ali eles reverenciam lutadores mexicanos e encenam confrontos com muito bom humor. "O bloco acontece no dia do Enquanto Isso na Sala da Justiça, que é de super heróis. A gente sabia que não tinha físico pra ser super herói, mas isso não ia ser motivo pra não curtir o Carnaval e tirar onda", lembra o presidente do bloco, Fabiano Guerra.

Daí a ideia de se vestirem de lutadores mexicanos, trazendo latinidade e "muita gréa" para os foliões que aguardam os verdadeiros -pero no much - heróis.

Ringue próprio, mas aberto a quem quiser se aventurar desafiando esses lutadores. Diversão garantida e irreverência sem limites no Carnaval de Olinda.