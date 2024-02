SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bloco Acorda Madalena surgiu com a missão de resgatar o samba de roda para o Carnaval de São Paulo. Criado em 2021, ele conta com o crivo do compositor e ex-intérprete do Vai-Vai, André Menezes, e sua companheira, Viviane Cubas.

Uma das características do cortejo é a falta de carro de som. Isso causou confusão entre os foliões neste domingo (11). Agentes da CET demoraram para interditar a via, e chegaram a informar que o bloco não iria acontecer, segundo apurado pela reportagem.

Apesar da confusão inicial, o bloco aconteceu. Viviane chegou a comentar sobre o assunto, e disse que o cortejo sempre foi da mesma forma. "O bloco nunca teve carro de som, olha eles aqui tocando", disse a organizadora.

Viviane conta que o marido, conhecido no Carnaval paulista, faz shows de samba em bares na Vila Madalena e que decidiram criar o Acorda Madalena. "Nossa ideia com o bloco é resgatar carnavais sem carro de som, tocando instrumento e levando a música no gogó quando caminha pelas ruas do bairro."