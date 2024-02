SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acusado de aplicar o golpe da maquininha foi preso com 450 cartões bancários furtados nas proximidades do Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo, na segunda noite de desfile das escola de samba, neste sábado (10).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito de 38 anos tem antecedentes criminais e agia em parceria com um comparsa. Ao ser identificada pelos policiais em atitude suspeita, dupla tentou fugir em meio à multidão que acompanhava os desfiles.

Os acusados ainda tentaram se desfazer de uma bolsa onde os cartões foram encontrados junto com uma máquina de pagamento.

Havia ao menos dois cartões que constavam em boletins de ocorrências registrados em junho e setembro do ano passado.

O homem foi indiciado por receptação e teve a prisão em flagrante decretada.

Na tarde de sábado, a Polícia Civil afirmou ter prendido uma mulher que portava 22 celulares roubados no Carnaval de rua da capital. Ela foi conduzida até a delegacia onde o caso foi registrado.