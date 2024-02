RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As irmãs Camila e Maria Theresa Moreira, aproveitaram a feira da Glória, na zona sul do Rio, para comprar água de coco e fatias de melancia para ajudar a manter a hidratação em meio ao bloco do Boi Tolo. O bloco já passa das seis horas de duração desde a partida do centro, às 7h.

"Estamos desde a concentração. A água que trouxemos acabou, já compramos mais, mas não está sendo suficiente para aguentar esse calor", disse a estudante Camila, 22, exibindo ainda na cintura o leque que faz parte do que ela chama de kit sobrevivência.

"A feira foi a salvação. Achamos água de coco e melancia. Agora podemos seguir", completou Maria Theresa, 26.