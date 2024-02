SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conduzido pela cantora Iza, o bloco Pesadão atrai milhares de foliões à região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, neste domingo (11).

Com apenas um acesso à área da concentração, o público passa por revista antes de entrar.

"É a primeira vez, que vejo uma revista tão organizada. Apesar da demora, acho essencial pra segurança de todos", afirma a autônoma Suzana Santos, 39.

Muitos foliões, por outro lado, reclamavam de terem sido obrigados a descartar garrafas d'água.

A analista financeira Jéssica de Souza, 27, conta que jogou fora uma garrafa plástica com um litro e meio de água -as equipes de fiscalização autorizavam entrada de no máximo meio litro.

"No site e Instagram oficial não especificaram nada sobre o tamanho. Aí a gente chega aqui e a regra é diferente", se queixava ela.

Uma funcionária da fiscalização explicou que garrafas maiores poderiam se transformar em armas, e que por isso eram vetadas. Aos foliões, orientava que deviam ter trazido produtos Ambev.

A entrada de bebidas alcoólicas também era limitada. Para driblar a fiscalização, foliões repartiam entre si latas de cerveja trazidas em bolsas térmicas. Cada um pode levar no máximo três unidades.