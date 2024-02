SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michel Teló começou o desfile do bloco Bem Sertanejo, no Parque do Ibirapuera, por volta das 12h30.

Logo de início, cantou Anunciação, de Alceu Valença. O cantor pernambucano se apresentou no último fim de semana em São Paulo, também no Ibirapuera e, na ocasião, comemorou o crescimento do Carnaval na cidade.

Em seguida, Teló avisou que reinterpretaria clássicos da música sertaneja em ritmo de axé e começou com nada menos do que o "hino" Evidências.

No fim da música, quando o público cantava em coro, o artista brincou que, se estivesse no The Voice (programa no qual é jurado), viraria a cadeira para todos.

Teló emendou o comentário com o aviso de que uma moça estava passando mal em frente ao trio e pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros.

Em seu bloco, Teló recebe a cantora Roberta Miranda, que estreia no Carnaval no Ibirapuera.