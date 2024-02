SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira marcou presença no camarote do Sambódromo do Anhembi antes de retomar a preparação do Palmeiras no Campeonato Paulista.

O técnico do Palmeiras curtiu o sábado de Carnaval, usando abadá e aproveitando os momentos de folga. O camarote escolhido por Abel contou com shows de Tie e Xande de Pilares, além de jantar e café da manhã.

A foto que circula nas redes sociais foi divulgada por Leo Rizzo, fundador da Soccer Hospitality ?empresa que gerencia camarotes de estádios de futebol e do Camarote 011, onde Abel estava.

"Abel Ferreira, Leo Piffer e toda comissão técnica escolheram o Camarote 011 para conhecerem pela primeira vez o desfile de escolas de samba de São Paulo. Obrigado pela confiança!", publicou.

O treinador português retomou as atividades com o Palmeiras na Academia de Futebol na manhã deste domingo (11) (11). A equipe é a líder do Grupo B com 13 pontos.

O time alviverde volta a campo contra o Santo André na segunda-feira (12), às 19h (de Brasília) no estádio Bruno José Daniel.