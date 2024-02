RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 13 anos morreu depois de ter levado um golpe conhecido como mata-leão em Xangri-Lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira (9).

O ex-namorado da vítima, um jovem de 15 anos, é suspeito de ter cometido o crime, segundo a Polícia Civil e a Brigada Militar. Ele foi apreendido e teve a internação pedida pela polícia.

De acordo com o relato policial, o próprio ex-namorado acionou a polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por volta das 22h de sexta, depois de ter tido uma discussão com a adolescente no bairro Guará.

Ao contar o que tinha ocorrido, ele disse que teria dado um mata-leão na jovem após ter sido atacado pela ex-namorada com uma faca, ainda conforme a polícia. Um inquérito investiga o que ocorreu no dia.

A prefeitura da cidade gaúcha manifestou pesar pela morte da jovem, que teve o corpo velado na Câmara de Xangri-Lá na tarde deste sábado (10). O enterro aconteceu na manhã deste domingo (11) no cemitério municipal.

Após narrar o episódio, o adolescente foi apreendido e levado à polícia, que pediu a sua internação.