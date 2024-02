SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi resgatado neste sábado (10) por policiais militares em uma caçamba de lixo na região central do Rio.

Policiais militares foram alertados de que havia um bebê em uma caçamba de lixo na rua Itapiru, localizada entre os bairros de Santa Teresa e Rio Comprido.

O bebê foi encontrado ainda com o cordão umbilical. Foi resgatado e levado para uma maternidade na região, em São Cristóvão.

Vídeo postado pela PM do Rio mostra os primeiros cuidados ao bebê na maternidade. Um PM entrou no local com o bebê nos braços.

Segundo a PM do Rio, o bebê passa bem. A maternidade disse que não poderia prestar mais informações.