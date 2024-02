RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Beyoncé de papelão vira atração no Boi Tolo, no Rio. "Quem disse que ela não viria? Bey veio curtir o carnaval carioca com seu cavalo prateado, que, no caso, sou eu", disse o médico Daniel Coelho, 27, que tirava fotos com desconhecidos.

O folião que veio de São Paulo para curtir o carnaval carioca pela sexta vez, explica que a fantasia é inspirada no álbum Renaissance da diva pop.

A ideia, ele conta, surgiu da passagem meteórica de Beyoncé pela Bahia no final do ano passado. A aparição da cantora americana no Brasil causou surpresa nos quatro cantos do país. Isso porque fãs fizeram o monitoramento de seu jatinho particular, que posou na cidade no dia 21 de dezembro. "Eu precisava trazer ela pra cá também", pontuou.

Daniel conta ainda que está se divertindo com as as pessoas encantadas com sua fantasia. "Me param a todo momento. Parece até que é ela aqui mesmo", disse.