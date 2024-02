SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos foi morto por policiais militares na tarde de sábado (10) na avenida Martins Fontes, em Santos, na Baixada Santista.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito não atirou contra os policiais, mas resistiu a ordem de parada.

Com o caso, sobe para 19 o número de pessoas mortas durante confrontos com policiais militares no litoral paulista desde a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, na noite de sexta-feira (2), durante patrulhamento em uma favela de palafitas na periferia de Santos.

Conforme a pasta, policiais militares haviam recebido uma denúncia de que um homem envolvido com uma facção criminosa estaria transportando armas em um Jeep Compass.

Os policiais então localizaram o veículo e teriam dado ordem para o condutor parar. O motorista teria jogado o carro contra a viatura, o que fez com que os policiais atirassem, segundo o relato.

O homem foi baleado e socorrido para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Na ação, foi apreendido um fuzil 556.

De acordo com a SSP, a perícia foi acionada e todas as circunstâncias dos fatos serão apuradas.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o homem morto tinha passagens por associação criminosa e tentativa de homicídio.

Ainda em Santos, dois homens morreram durante um suposto confronto com policiais militares na noite de sexta-feira (9), no morro São Bento.

Segundo nota da SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares que participam da Operação Verão, nome dado às ações no litoral, patrulhavam a região, quando viram homens armados e com uma mochila e uma sacola.

Instante depois, ainda de acordo com a pasta, um grupo atirou contra os policiais, que reagiram. Dois homens, de 37 e 36 anos, foram baleados e levado à Santa Casa da cidade.

Os policiais disseram que encontraram com eles uma pistola semiautomática e um revólver, além de dinheiro, droga, dois radiotransmissores, um celular e papéis com a contabilidade do tráfico.

As armas utilizadas pelos PMs foram apreendidas.

Em nota, a pasta da segurança informou que 569 pessoas foram detidas, entre elas 206 procurados pela Justiça durante a Operação Verão. "Todos os casos são rigorosamente investigados pela 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Santos, com o acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário".